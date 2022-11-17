Millet hesabı sandıkta keser

15 Temmuz Derneği’nin bu yıl Antalya’da 6’ncısını düzenlediği Şehit Aileleri Buluşma Programı’na katılan şehit yakınları, muhalefet partilerinin HDP ve FETÖ ilişkilerine tepki gösterdi.

CEVABIMIZI SANDIKTA VERECEĞİZ

15 Temmuz şehidi Barış Efe’nin kız kardeşi Serpil Efe, “Muhalefetin iktidara gelmek uğruna PKK’nın uzantısı HDP ile kol kola girmesi biz şehit ailelerini derinden yaralıyor. YPG bize mi saldıracak diye milletin aklıyla alay ettiler, Taksim’deki saldırıdan sonra bile yüzleri kızarmadı. 6 canımızı kaybettik maalesef. Sadece HDP/PKK ile bitmiyor ki ilişkileri. DHKP-C gibi örgütlerle yan yanalar. En acısı ise FETÖ ile olan ilişkileri. İktidara gelmeleri halinde FETÖ’cüleri affedeceklerini, o hainlere yeniden yapılanma alanı açacaklarını açık açık söylüyorlar. Biz şehit yakınları olarak kesinlikle bunları kabul etmiyoruz. Milletimiz 2023’te sandığa gittiğinde, ülkemize kambur olan tüm bu yapıları sadece sandığa değil tarihe de gömecek.” diye konuştu.

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7’NCİ SANDALYEDE HDP VAR

Şehit Recep Gündüz’ün babası Yaşar Gündüz, “6’lı masada 7. sandalyeyi HDP dolduruyor. Bu masanın içinde bulunan partilerin bazıları sağ kesimde yer alan partilerdi. Bunlara ne oldu da PKK ile bağlantısı olan HDP ile aynı masaya oturuyor. Bunların amaçları Türkiye’yi parçalamak, bölmek ama biz Türkiye’yi kimseye bırakmayız. Nasıl ki hain FETÖ’ye karşı vatanımızı koruyup evlatlarımızı şehit verdik gerekirse yeni canlar veririz. Benim 1 oğlum şehit oldu, 4 oğlum 12 tane torunum var. Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı bu millet bir değil bin can verir.” ifadelerini kullandı.

HAİNLERE BU ÜLKEDE GEÇİT YOK

Şehit Muharrem Kerem Yıldız’ın annesi Asiye Yıldız da şunları söyledi: “PKK senelerdir bizim askerimize kurşun sıkan teröristler. Gidip onlarla görüşmeleri aynı masada bulunmaları biz şehit yakınlarının çok fazla ağırına gidiyor. Bunlar bir şehit ailesini bile ziyaret etmeyip askerimize, polisimize ateş eden hainlerle aynı masaya oturuyorlar. Biz bu vatanı kimseye vermeyiz, evlatlarımızı bu vatan uğruna feda ettik. Muhalefet Türkiye’yi bölmek isteyenlerle bir olup masa kuruyorsa bu onların ikiyüzlü olduğunun göstergesi. Türkiye’yi bölmeye çalışanlara, onlarla işbirliği yapanlara cevabımızı haziranda vereceğiz.”

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