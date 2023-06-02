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Millet İttifakı bitti

İYİ Parti, Millet İttifakı’nın bittiğini ilan etti. İYİ Parti milletvekili Cihan Paçacı, şu an ittifak ya da iş birliğini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise, “Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar” diye konuştu.

Haber Merkezi
04:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Millet İttifakı liderleri.

Millet İttifakı liderleri.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil" açıklamasında bulundu. TBMM'de 28'inci dönem milletvekili kayıtları devam ediyor. İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Cihan Paçacı dün yaptırdığı kayıt işlemlerinden sonra Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İŞ BİRLİĞİ YAPACAK BİR ŞEY KALMADI

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir" diyen Paçacı, bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partilerinin kendi içerisinde bir iş birliği içine girebileceklerine işaret etti. Paçacı, "Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz. Ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar. İttifak dediğiniz herhangi siyasi bir konu hakkında iş birliğidir, şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok. Olduğunda, göreceğiz" diye konuştu.

SEÇİM BİTTİĞİNDE ORTADAN KALKAR

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" dedi.



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41 dakika önce
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