Millet İttifakı bitti

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir" diyen Paçacı, bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partilerinin kendi içerisinde bir iş birliği içine girebileceklerine işaret etti. Paçacı, "Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz. Ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar. İttifak dediğiniz herhangi siyasi bir konu hakkında iş birliğidir, şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok. Olduğunda, göreceğiz" diye konuştu.