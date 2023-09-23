Millet İttifakı bitti: CHP’ye rakibiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı” dedi. Akşener, FOX TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.





YÜK OLMUŞUZ BU İNSANLARA

Meral Akşener, Bilge Yılmaz’ın “Seçim Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi” sözlerini de değerlendirdi. “Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz” dedi. Artık CHP ile ortak değil rakip olduklarını vurgulayan Akşener, “Biz Saraçhane’ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz” ifadesini kullandı.





HERKESE PATRONLUK YAPTILAR

Akşener, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel’in “Ne biz, ne İYİ Parti, ne diğer demokratlar İzmir, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer büyükşehirlerin göz göre göre Millet İttifakı’nın elinden gitmesine izin vermez” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Millet İttifakı diye bir kavram yok şu anda. Çok enteresan bir iş birliği kavramı içinde kurulan bu sistemlerin bir tarafın patronajına girme psikolojisini gördüm ben. Bu 2023 sonrası yaptığımız çalışmalar içinde. CHP, sadece bize değil, herkese patronluk yaptı” dedi.





EN SONA BIRAKMAYACAĞIZ

Partisinin 2024 yerel seçimlerine yönelik Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili çalışma başlattığını bildiren Akşener, “Kahramanmaraş ve İzmir’i açıkladık. Ankara ve İstanbul’la ilgili görüşmeler sürüyor, en sona bırakmayacağız. 6 ay var daha biz şimdiden aday açıklıyoruz. Düzce, Eskişehir adaylarımızı açıklayacağız, Aydın ve Balıkesir’de bir noktaya geldik.” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı bileşenlerinin ortak amacının 2023 seçimlerini kazanmak olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Akşener, “Maalesef ‘kazanacak aday’ dediğim ama bunun üzerine büyük bir linç yediğim bir sistemi başaramadık. Yani kazanacak aday meselesini başaramadık” şeklinde konuştu.



