Millet İttifakı üyelerinden kadınlar günü mesajları: Evlat nöbeti tutan anneler yine yok

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin başı çektiği Millet İttifakı ve onların gizli ortağı HDP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

Taciz ve tecavüz vakaları ile çalkalanan CHP’nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, “Kadınlar daha iyisini hak ediyor. Çünkü Türkiye daha iyisini hak ediyor. Hep yanınızda olacağız” ifadesi kullanıldı.

Partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessizliğe gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “8 Mart'ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz” dedi.

Terör örgütü PKK ile ilişkileri nedeniyle birçok mensubunun hakkında terör soruşturması bulunan HDP’nin Twitter hesabından ise “Bugün dünyanın her yerinde bütün kadınların sesleri, elleri, isyanları birleşiyor. İsyanımız, neşemiz, zaferimiz bol; 8 Mart tüm dünya kadınlarına kutlu olsun!” sözleriyle bir mesaj yayımlandı.

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İYİ Parti’nin yayımladığı mesajda ise “Kadının sadece “kadın” olabildiği bir ülkeyi inşa etme sözüyle...” ifadeleri tercih edildi.

Ne CHP ne İYİ Parti ne de gizli ortakları HDP, paylaşımlarında evlatları için 550’yi aşkın gündür nöbet tutan anneler için tek bir kelime dahi etmedi. Annelerin nöbetini görmezden gelen politikalarını sürdürdüler.

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