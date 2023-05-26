Millet taklitçi milliyetçiyi ne yapsın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tvnet’te Cüneyt Özdemir’in sorularını cevapladı. 14 Mayıs’ta tamamlanan milletvekilliği seçimlerinde milletin anketleri yanıltacak bir tablo ortaya koyduğunu kaydeden Şentop, “Meclis’te farklı partilerin ve fikirlerin olması faydalı olacaktır” dedi. Şentop, millet kime ne kadar temsil gücü verdiyse herkesin ona saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Mevcut sistemde ciddi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığını belirten Şentop, “Bu sistem canlı ve dinamik bir sistem. Kanunlarla ve bazı uygulamalarla geliştirmek mümkün. Milletin kabul ettiği maddeyi değiştirmemizi bekliyorlar. Meclis’te oluşan tablo, milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yola devam etme konusundaki kararlılığını gösterdi” diye konuştu.

ÇEKİLİRSE TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇILIR

Şentop, Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura “referandum” benzetmesi yapmasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Referandum demek kendini yok saymaktır. ‘Erdoğan’ı oyluyoruz’ demek istiyor. Ama kendisi de aday. Bu ‘Beni adaydan saymayın, ben yokmuşum gibi hareket edin’ demektir. ‘Kılıçdaroğlu çekilirse Türkiye’nin önü açılmış olur’ dedim. Bunu şu bakımdan söyledim: 14 Mayıs öncesi söylemlerine bakın, küreselci bir yaklaşım içinde. ABD taraftarı, Avrupa Birliği taraftarı, tamamen NATO’ya bağlı bir çerçevede yürütüyordu kampanyasını. Seçimden sonra milliyetçi seçmenin belirleyici olduğu bir tablo ortaya çıktı. Ertesi gün bambaşka bir Kılıçdaroğlu gördük. En milliyetçi o oldu. Milliyetçilikte şampiyonluğa oynamaya başladı.”

SEÇİMDEN SONRA DÖNDÜ

“Biz 14 Mayıs’tan önce de söyledik. Bu seçimlerin ana teması tam bağımsız Türkiye. Kendi kararını kendisi veren ve sadece milli menfaatlerine göre karar veren bir Türkiye olarak yolumuza devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Kılıçdaroğlu 14 Mayıs’ta milletimizin mesajını almış. Şimdi ‘Ben de öyleyim’ demek için yola çıktı, söylemlerini değiştiriyor. Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs’tan önce de tam bağımsız Türkiye’yi, kararların Türkiye’de alınması gerektiğini savunuyordu. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs öncesi buna karşıydı, 14 Mayıs’tan sonra buna döndü. Gerçeği varken taklidiyle neden uğraştırıyoruz milleti? Madem işin özünü anladın, madem 28 Mayıs’ın referandum şeklinde olmasını istiyorsun. Bunun yolu basit, çekilirsin, referandum şeklinde olur.”

Pazarlık üzerine kurulu bir ittifak

Millet İttifakı’nın siyasi bir çıkar ittifakı olduğunun ortaya çıktığını belirten Şentop, şöyle dedi: “Bu ittifakı birleştiren nokta Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Tam bağımsız Türkiye olarak devam etmemiz gerekiyor.”

Suriye’ye gönüllü dönüşler artacak

Şentop, muhalefetin Suriyelileri siyaseten prim yapmak için kullandığını ifade etti: “Bu işi akıllıca ele almak gerekiyor. Oradaki iç savaş sona erip istikrar sağlandıkça geri dönüşler de artacaktır.”











