Milletin parası teröristlere gitti: CHP'li belediyelerin DHKP-C aşkı

İtirafçı olan DHKP-C’li teröristler CHP’li belediyelerin örgüte verdiği desteği ifşa ediyor. CHP’li Sarıyer, Bakırköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinin DHKP-C’ye verdiği desteğin ortaya çıkmasının ardından, şimdi de Şişli Belediyesi’nin örgüte maddi yardım yaptığı tespit edildi. Örgütün kasası olan itirafçı C.B., 2014’te Şişli Belediye Başkan Yardımcıları M.S. ve E.Y. ile yaptıkları görüşmede 80 bin TL aldıklarını, her ayın 15’inde de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı M.G. aracılığıyla zarf içinde 15 bin lira gönderileceği sözü verildiğini itiraf etti.

ŞİŞLİ’DEN 400 BİN LİRA

Yaptıkları toplantılarda örgüt için gerekli paranın belediyelerden toplanmasına karar verildiğini anlatan C.B., 2014 Aralık ayında V.Ş. ve D.K. ile birlikte Şişli Belediyesi’nde E.S. ve dönemin Belediye Başkanı Hayri İnönü ile görüştüklerini söyledi. Örgütün organları için para talebinde bulunduklarını, Hayri İnönü’nün bunu kabul ettiğini belirten C.B., Şişli Belediyesi’nden toplam 400 bin TL para aldıklarını kaydetti.

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Grup Yorum’un yaptığı konserin giderlerini karşılamak için gereken parayı Maltepe Belediyesi’nde müdür olarak görev yapan S.K.’den temin ettiklerini anlatan C.B., “Müdür S.K.’den 300 bin TL teslim alındı” dedi. CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’la görüştüklerini de belirten C.B., Kılıç’ın kendilerini dönemin başkan yardımcılarından S.Ç.’ye yönlendirdiğini, onun da 250 bin lirayı S.K.’ye teslim ettiğini, ardından da paranın DHKP-C’ye verildiğini söyledi. C.B., sadece Maltepe Belediyesi’nden aldıkları paranın 650 bin lirayı bulduğunu öne sürdü.

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KONSER BAHANE

C.B., dönemin Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İ.E.’den de konser bileti adı altında para aldıkları bilgisini verdi. DHKP-C’li C.B., Sarıyer Belediyesi’nden aldıkları yüzbinlerce liranın bir kısmını, başkanın özel kalemi Ş.B.’den, bir kısmını da Armutlu Mahallesi Muhtarı A.H.A.’dan aldıklarını itiraf etti. DHKP-C itirafçısı C.B., Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun da Grup Yorum üyelerine her türlü desteği verdiğini anlattı.

Müteahhitlerden 1 milyon

İtirafçı C.B., Kağıthane Nurtepe’de müteahhitlerden daire başına 2 bin lira aldıklarını söyledi. Toplanan 1 milyon TL örgüte aktarıldı. C.B., Grup Yorum ve örgütün organlarından sanat cephesinin çektiği “Mahalle” isimli sinema filmi için harcanan 80 bin liranın yarısını da Şişli ve Ataşehir Belediyelerinden karşıladıklarını kaydetti. C.B., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı K.Ö.’den de konser ve piknik bileti kılıfıyla 30 bin lira aldıklarını anlattı.

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