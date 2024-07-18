Milletin yararına ne varsa karşılar: Özgür Özel'den 'sokak köpekleri' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hüzün dolu günde şehitlerin kederli ailelerine ve tüm Boşnak halkına taziyelerini ilettiği video mesaj teknik aksaklık nedeniyle yarıda kesildi. Bosna Hersek’teki anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise videonun kesilmesi üzerinden algı operasyonuna soyundu. Videonun kesilmesine tepki gösterdiğini ifade eden Özel, yetkililerle görüştüğünü, problemin çözüme kavuşması için kendisinin uğraştığı yönünde şova girişti. Yaşanan teknik arızaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu problemin sadece içerideki yayını etkilediğini, canlı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının sonuna kadar yayınlandığını ifade etti. Erdoğan'ın son cümlelerinin kesintiye uğraması nedeniyle Türk heyetinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in devreye girdiğini söyleyen Tunç, Özel'in sorunun çözümünü kendine mal etmeye çalışmak için giriştiği şovunu da boşa çıkarmış oldu.