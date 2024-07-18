Milletin yararına ne varsa karşılar: Özgür Özel'den 'sokak köpekleri' çıkışı

Türkiye'de toplumda büyük bir rahatsızlığa yol açan sokak köpekleri sorununun çözümü için harekete geçildi.
Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı.
CHP ve DEM karşı çıktı
Görüşmelere ise CHP ve DEM Parti milletvekillerinin tavırları damga vurdu. CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Ankara'da 24 saatlik eğitim maratonu başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özgür Özel'in açıklamaları arasından son günlerin en önemli gündem maddesi haline gelen başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme konusu da vardı.
"Hayvanlar için siper olmaya hazırız"
Kanun maddesinin Meclis'ten geçmemesi için çalışmalar yürüteceklerini belirten Özel, gerekirse hayvanlar için kendilerini siper edeceklerini söyledi.
"Kırmızı alarmdayız"
Özgür Özel, başıboş sokak köpeği düzenlemesine ilişkin şunları söyledi: