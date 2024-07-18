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Milletin yararına ne varsa karşılar: Özgür Özel'den 'sokak köpekleri' çıkışı

TBMM'de başıboş köpek sorununa ilişkin görüşmeler sürerken CHP'den yasa tasarısına yönelik tepkiler devam ediyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerekirse başıboş köpekler için kendilerini siper edeceklerini söyledi.

12:54 - 18/07/2024 Perşembe
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Özgür Özel
Özgür Özel

Türkiye'de toplumda büyük bir rahatsızlığa yol açan sokak köpekleri sorununun çözümü için harekete geçildi.


Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı.


CHP ve DEM karşı çıktı


Görüşmelere ise CHP ve DEM Parti milletvekillerinin tavırları damga vurdu. CHP, eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Ankara'da 24 saatlik eğitim maratonu başlattı.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özgür Özel'in açıklamaları arasından son günlerin en önemli gündem maddesi haline gelen başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme konusu da vardı.



"Hayvanlar için siper olmaya hazırız"


Kanun maddesinin Meclis'ten geçmemesi için çalışmalar yürüteceklerini belirten Özel, gerekirse hayvanlar için kendilerini siper edeceklerini söyledi.


"Kırmızı alarmdayız"


Özgür Özel, başıboş sokak köpeği düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:


Cumhuriyet Halk Partisi olarak kim hakkını arıyorsa, hayvanseverlerin oradaki mücadelesi onların tek başlarına yürüttüğü bir mücadele değildir. Hepimiz hayvanseveriz, hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız. CHP katliam yasasına karşı, zorba dayatmalara karşı kırmızı alarmdadır. Meclis’te de mücadele vermektedir, sokakta da mücadele vermektedir.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa mesajı yarıda kesildi Özgür Özel şova girişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki "Srebrenitsa Soykırımının 29. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hüzün dolu günde şehitlerin kederli ailelerine ve tüm Boşnak halkına taziyelerini ilettiği video mesaj teknik aksaklık nedeniyle yarıda kesildi. Bosna Hersek’teki anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise videonun kesilmesi üzerinden algı operasyonuna soyundu. Videonun kesilmesine tepki gösterdiğini ifade eden Özel, yetkililerle görüştüğünü, problemin çözüme kavuşması için kendisinin uğraştığı yönünde şova girişti. Yaşanan teknik arızaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise söz konusu problemin sadece içerideki yayını etkilediğini, canlı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının sonuna kadar yayınlandığını ifade etti. Erdoğan'ın son cümlelerinin kesintiye uğraması nedeniyle Türk heyetinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısının ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in devreye girdiğini söyleyen Tunç, Özel'in sorunun çözümünü kendine mal etmeye çalışmak için giriştiği şovunu da boşa çıkarmış oldu.


#Özgür Özel
#CHP
#Sokak köpekleri
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