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Milletvekili listeleri için partilerde yoğun mesai: Pazar günü YSK'ya teslim edilecek

Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birine başladı. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var.

08:34 . 4/04/2023 Salı
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Milletvekili listeleri için karar haftası

Milletvekili listeleri için karar haftası

Milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için karar haftasına girildi.


AK PARTİ

AK Parti'de mülakatlar sona erdi. Artık listenin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği üst kurul mesaiye başlıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç dönem kuralını işleteceklerini, seçilmesi durumunda kabinede yeni isimlerin olacağını açıklamıştı.


MHP

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, geçici aday listesini hazırladı. Listeye son şekli verilmek üzere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunuldu.


MHP, kesin aday listesini, 7 Nisan'da kamuoyuna açıklayacak. Ardından da aynı gün liste, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.


CHP

CHP’de liste için komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler yapılıyor. İl başkanlarından da aday adaylarıyla ilgili görüş istendi.


Çarşamba gününden itibaren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liste çalışmalarına ağırlık vereceği belirtiliyor.


Cumartesi ya da Pazar günü, CHP Parti Meclisi toplanarak, listeyi oylayacak.


İYİ PARTİ

İYİ Parti ise hafta sonunda aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 15 ilde, ön seçim şeklinde temayül yoklamaları yaptı.


İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK

Millet İttifakı'nda yer alan Saadet, Gelecek ve Deva partileri arasında ise, “ittifak içi ittifak” görüşmeleri devam ediyor.


Gözler, listelerin YSK'ya sunulması için son tarih olan 9 Nisan Pazar'a çevrildi.




#Milletvekili listeleri
#CHP
#AK Parti
#MHP
#İYİ Parti
#Seçim
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