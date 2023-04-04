Milletvekili listeleri için partilerde yoğun mesai: Pazar günü YSK'ya teslim edilecek

Yedili masanın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Başkanı’nın, ayakkabılarıyla bir seccadenin üstüne durarak çektirdiği onlarca fotoğrafla ilgili olarak yaptığı açıklama, söyleniş mantığı ve yaslandığı zihniyet itibariyle sadece doğru değil aynı zamanda samimi bir açıklamadır. Vardığımız bu yargıyı, onun ilgili açıklamasını tekrar hatırlatarak temellendirelim. Şunları söylemişti CHP başkanı: “İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam.