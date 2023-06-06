Milli dış politika vizyonu ilerlemeye devam edecek

Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinde devir teslim törenleri dün de devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak devir teslim törenlerinin ardından görevlerine başladı.

ARKADAŞLIĞIMIZ YÜKSEK LİSANSTAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devraldı. Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ardından Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı kendisine gösterdiği güven ve takdir için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan bu görevi devralmanın kendisi için bugünü ayrıca önemli kıldığını belirterek, Çavuşoğlu ile arkadaşlığının Bilkent Üniversitesi’ndeki yüksek lisans yıllarına dayandığını söyledi.

ZORLU GÖREVLERİ BİRLİKTE ÜSTLENDİK

Kendisinin MİT Başkanlığı, Çavuşoğlu’nun ise bakanlığı döneminde çok büyük ve zorlu görevleri birlikte üstlendiklerine işaret eden Fidan, “Yine benim için bugün önemli bir husus, 2003 yılında TİKA Başkanlığı’na atanmamla başlayan, son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum, pek çok mensubunu ismen tanıdığım Hariciye’mizin sorumluluğunu almaktır” dedi.

HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİM

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Hariciye Teşkilatı’nın temellerinin atılmasının 500’üncü yıl dönümünde Dışişleri Bakanlığı’na katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde, devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan, milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Milletimize, devletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.”

BAKANLIĞIMIZIN EMRİNDE OLACAĞIM

Çavuşoğlu ise “8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan’a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. Ben de her zaman Bakanlığımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım” ifadesini kullandı.

FETÖ ile kesintisiz mücadele

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Yaşar Güler, gerçekleşen devir teslim töreninde görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Bir bayram değişimi olduğuna dikkat çeken Güler, “Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefrumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz” dedi. Akar da, bugüne kadar yaptıkları çalışmalara değinerek “Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Mlli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bunla ilgili kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Dünya Fidan’ın sesini duydu!

Dışişleri Bakanlığı’na atanan Hakan Fidan yeni kabinenin en çok merak edilen ismi oldu. Sosyal medya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı listeyi açıklamasından hemen sonra Fidan’ı konuşmaya başladı. MİT’in başarılı operasyonları medyada çok yer alsa da kurumun kapalı yapısı nedeniyle Fidan göz önünde değildi. Fidan 13 yıldır kurumu başarılı şekilde yönetti ama sesini duyan pek yoktu. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı devir teslim töreninde herkes Fidan’ın ağzından çıkacak ilk cümlelere kilitlendi. Sosyal medyada, “Sesi ince midir, kalın mıdır, hangi film karakterine benziyordur?” benzeri yüzlerce soru ve yorum vardı. Neyse ki Fidan canlı yayında konuştu gizem çözüldü. Ses tonu ve diksiyonu gayet iyiydi, konuşması da akıcıydı. Şimdi Türkiye ve dünya, MİT’i dönüştürerek Türkiye’nin dış politikasında etkili hale getiren Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’nı merak ediyor. İngiliz istihbaratı MI6 Başkanı Richard Moore’ın Hakan Fidan’ı tebrik ederken sahte bir Twitter hesabını etiketlemesi ise sosyal medyanın eğlence konusu oldu. Daha önce Ankara’da büyükelçilik yapan ve iyi Türkçe de bilen Moore, hatasını anlayınca “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Fidan’a düşen kapalı kapılar ardından çıktığına göre artık bir sosyal medya hesabı açmak.

Temel ilkemiz adalet olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay'dan devralan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorumluluğu üstlenerek, tüm gayretlerini göstereceklerini belirtti. Kabinedeki bakanlarla eş güdüm ve ilgili tüm taraflarla istişare içinde çalışacaklarının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette temel ilkemiz adalet olacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda, gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.” Oktay ise görevi devralan Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inandığını belirtti.

Güçlü aile için çalışacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan devraldı. 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraların sarılması için aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, “Toplumların şekillenmesinde, değer yargılarının kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı da yüzyıl vizyonumuzda yürüteceğiz” ifadelerini kullandı. Yanık da her zaman AK Parti'de görevlerin bir bayrak değişimi olduğunu, herkesin hangi noktada görev yapıyorsa bir sonraki gelecek kişiye görevi en güzel şekilde devrettiğini söyledi.

Yeni döneme başladık

Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, “Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için” dedi.

Bayrağı daha yükseğe taşıyacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralan Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdiğini söyledi. Sporda çıtanın çok yükseldiğini dile getiren Bak, “Biz de bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir süreç olacak. Oraya konsantre olacağız” dedi. Kasapoğlu ise “Türkiye Yüzyılı’nı başlatma adına yeni bir bismillahı birlikte söylüyoruz. Biz kadro olarak liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk, bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







