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Milli Eğitim Akademisi TBMM'den geçti

Milli Eğitim Akademisi TBMM'den geçti

Uğur Duyan
04:0011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçların öğretmen ve eğitimcilere yapılması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiillere yönelik ceza süreleri yüzde 50 oranında artırılacak. Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alınanlara eğitim süresi boyunca yapılacak ödeme miktarı artırıldı. Buna göre 18 bin 650 lira olan aylık ödemesi, 23 bin 310 liraya çıkarıldı.


Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'ten geçti: Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu kapsamda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak; bu kişiler mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecek​​​​​​.

#eğitim
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