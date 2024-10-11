Milli Eğitim Akademisi TBMM'den geçti

Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçların öğretmen ve eğitimcilere yapılması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiillere yönelik ceza süreleri yüzde 50 oranında artırılacak. Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alınanlara eğitim süresi boyunca yapılacak ödeme miktarı artırıldı. Buna göre 18 bin 650 lira olan aylık ödemesi, 23 bin 310 liraya çıkarıldı.