Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS’de benzer soru iddiası asılsız sınav iptal edilmeyecek

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından, 10 matematik sorusunun özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla benzerlik taşıdığı iddia edilmişti.
SINAV İPTAL EDİLMEYECEK
Gazete Duvar'ın haberine göre, konuya ilişkin CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi. Bakan Selçuk, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.