Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGSde benzer soru iddiası asılsız sınav iptal edilmeyecek
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS’de benzer soru iddiası asılsız sınav iptal edilmeyecek

Haziran ayında yapılan LGS sınavının ardından soruların daha önce bir yayınevinde yayınlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav sorularının benzerliğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu, somut hiçbir belgeye dayanmadığını ve sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS’de benzer soru iddiası asılsız sınav iptal edilmeyecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın ardından, 10 matematik sorusunun özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla benzerlik taşıdığı iddia edilmişti.

SINAV İPTAL EDİLMEYECEK

Gazete Duvar'ın haberine göre, konuya ilişkin CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi. Bakan Selçuk, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt
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