Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın: Putin'i kurtaracak tek yol İslam

Necmettin Aydın - Vladimir Putin
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Aydın mesajında
"Rusya’yı yalnızlıktan, yıkılmaktan ve hesaplaşmaktan kurtaracak tek yol İslam’dır."
ifadelerine yer verdi.
Necmettin Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:
Bu gün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Semavi dinlerden sonra İnsanlık tarihinin en büyük iki devriminden biri 1789 Fransız devrimi, ikincisi ise 1917 Rus Kominizm devrimidir, ancak başarılı olamamıştır. 1 Mayıs oralardan kalan bir hatıradır.
Sosyolojik olarak aslında Rusya, batı ile hiç bir zaman entegre olamamıştır. Rusya Batı tarafından Osmanlı ve Türkler için bir kalkan olarak kullanılmış ve hatta son 200 yılın emperyal aklı İngilizler tarafından Türklüğü yok etmek için kullanılmıştır. Ruslar, 500 yıllık tarihi boyunca ( iki dünya savaşında Almanlardan başka) yalnızca Türklerle savaşmışlardır. Rusya şimdi tarihi bir hata yapmış, 500 yıllık efendilerine karşı savaş açmıştır. Aslında uzun süre hazırlanmış bir tuzağa düşmüştür. Belki şöyle demek daha doğrudur. Batı Rusya'yı tasfiye sürecini başlatmıştır. Önce Sovyetler birliği dağıtılmış , şimdi ise Rusya federasyonu dağıtılma sürecine sokulmuştur.
17.098.246 km², “yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir ve bu çok zengin bir coğrafya elbette Rusya’ya bırakılamaz . doğudan Amerika , batıdan Avrupa , güneyden Çin büyük bir, iştahla beklemektedir. Bu gün Rusya federasyonun tek yaşam şansı Müslüman olmasıdır. Gerçekte Rusya'nın hiç dostu yoktur ve Rusya tamamen yalnızlaşmış durumdadır. Hristiyan olmasının batı için hiç bir anlamı yoktur. Almanya'nın zaman içinde Rusya’yı satın alma stratejisi de bozulmuştur. Çin, Rusya için en tehlikeli düşmandır. Şu anda ilişkilerimiz bahar havasında olsa bile en büyük hesaplaşma asıl bizimle olacaktır. Son iki yüz yıldır tüm Kafkaslar ve bizim hafızamıza kazınan moskof zulmü hikayesinin hesaplaşması yakındır.
Rusya’yı bu yalnızlıktan, yıkılmaktan ve hesaplaşmaktan kurtaracak tek yol İslam’dır. Önce 500yıllık kavga bitecek bütün Balkanlar- Kafkaslar ve Orta Asya bütünleşecek, kardeş devletler topluluğu teşkilatı büyüyecektir. Ve hatta İran- Pakistan ve Hindistan , arkasından Orta Doğu ve Afrika da bu birliğin bir parçası olacaktır. Bu birlik Doğru din, yeterli bilgi, yeterli teknoloji ve özellikle doğal kaynakların üçte ikisine sahip olacaktır ve yer yüzüne adil düzen gelecektir.
Merhum Erbakan Hocamızın fikri temellerini attığı, 5 milyara yakın nüfuslu İslam Birliğine ulaşılmış olacaktır. İslam Birleşmiş Milletleri , İslam Natosu, İslam Dinarı, İslam ekonomik teşkilatı, İslam kültür teşkilatı gibi ana organları ile yeni bir İslam – insan medeniyeti devri başlayacaktır. Yeni bir dünya kurulmuş olacaktır.
Tüm bunlar beş yılda yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Bey’in bu seçimi kazanması halinde bunu gerçekleştirebilecek liderlik potansiyeli mevcuttur. Bu dünya tarihinin dönüm noktalarından olacaktır. Özellikle Putin’le yakın ilişkisi beş yüz yıllık ilişkimizde hiç olmamış kadar yakın ve iyidir. Putin için İslam bir adımlık mesafededir.
Tarihi seçim yaklaşmış, her gün devrim niteliğinde açılışlar, hizmete alınan ürünler dünyanın başını döndürmüştür. Elbette halkın geçim derdini öncellemesi , soğanın sarımsağın fiyatını dert etmesi haklı bir şikayet durumudur. Ancak halkımız bütün bu sıkıntılarına rağmen sağduyulu hareket edecek, yapılan hizmetleri ve devrimleri anlayacak, geleceği görecek ve büyük bir çoğunlukla Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir. Halkın gördüğünü göremeyen soğan kafalı muhalefet tasfiye olacaktır.
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42 dakika önce