Milli Görüş Platformu Sözcüsü Aydın: Putin'i kurtaracak tek yol İslam

17.098.246 km², “yüzölçümü ile Dünya'nın en geniş ülkesidir ve bu çok zengin bir coğrafya elbette Rusya’ya bırakılamaz . doğudan Amerika , batıdan Avrupa , güneyden Çin büyük bir, iştahla beklemektedir. Bu gün Rusya federasyonun tek yaşam şansı Müslüman olmasıdır. Gerçekte Rusya'nın hiç dostu yoktur ve Rusya tamamen yalnızlaşmış durumdadır. Hristiyan olmasının batı için hiç bir anlamı yoktur. Almanya'nın zaman içinde Rusya’yı satın alma stratejisi de bozulmuştur. Çin, Rusya için en tehlikeli düşmandır. Şu anda ilişkilerimiz bahar havasında olsa bile en büyük hesaplaşma asıl bizimle olacaktır. Son iki yüz yıldır tüm Kafkaslar ve bizim hafızamıza kazınan moskof zulmü hikayesinin hesaplaşması yakındır.