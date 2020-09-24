Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Doğu Akdeniz mesajı Milli Güvenlik Kurulundan Doğu Akdeniz vurgusu: Taviz vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda net mesajlar verildi. Toplantıya ilişkin bilgilerin yer aldığı MGK bildirisinde, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 24 Eylül 2020, 19:53 Son Güncelleme: 24 Eylül 2020, 20:46 AA