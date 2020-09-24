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ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulundan Doğu Akdeniz vurgusu: Taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda net mesajlar verildi. Toplantıya ilişkin bilgilerin yer aldığı MGK bildirisinde, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.

"Türk milletinin menfaatlerinin korunması konusunda taviz verilmeyecek"

  • Yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir " dendi.

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"Türkiye her platformda öncelikle diyalogdan yana"

Bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtildi.

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"Türkiye daima; hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında"

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

  • "Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir. Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur."

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