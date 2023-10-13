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Milli İrade Platformu'ndan Büyük Filistin Yürüyüşü çağrısı

Milli İrade Platformu çatısı altındaki STK’lar Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere 14 Ekim Cumartesi günü yürüyüş düzenliyor. Büyük Filistin Yürüyüşüne aileler ve çocuklar da iştirak edecek. Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliam üzerine harekete geçen sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri Büyük Filistin Yürüyüşü ile İsrail’in durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulunacak. Beyazıt’ta ikinci namazı sonrası başlayan ailelerin ve çocukların da katıldığı yürüyüş, Ayasofya’daki akşam namazı ve dua ile sona erecek.

Nisa Nur Çavuşoğlu
18:13 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Büyük Filistin Yürüyüşü

Büyük Filistin Yürüyüşü

Bir asır önce toprakları, sonra zaman içinde tüm hakları gasp edilen Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında herhangi bir seçeneği bırakılmayan Filistin halkı ise topraklarını ve Mescid-i Aksa’yı korumak için var gücüyle direniyor.

Aileler ve çocuklarla birlikte

Bu manzara karşısında İsrail’in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin’in yanında durmak için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu organizasyonuyla Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor. Katılımcı STK’ların çağrısı üzerine aileler ve çocukların da oyuncaklarıyla birlikte katılacakları yürüyüş ikindi namazı sonrasında Beyazıt meydanından başlayacak. Ayasofya’ya kadar yürüyen topluluk burada akşam namazını eda ettikten sonra Filistinli kardeşleri ve tüm şehitlerimiz için dualar edecek.

Dünyaya mesaj

Beyazıt meydanında yapılacak basın açıklamasında ise Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenerek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurması istenecek. Acil insani yardım koridorunun açılması, yardımların hızlı bir şekilde tüm dünya ülkeleri katılımıyla iletilmesi,

nihayetinde ise başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talepleri yinelenecek.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


#Filistin
#Gazze
#Ayasofya Camii
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