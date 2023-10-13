Milli İrade Platformu'ndan Büyük Filistin Yürüyüşü çağrısı

Bir asır önce toprakları, sonra zaman içinde tüm hakları gasp edilen Filistin’de bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafından bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında herhangi bir seçeneği bırakılmayan Filistin halkı ise topraklarını ve Mescid-i Aksa’yı korumak için var gücüyle direniyor.

Aileler ve çocuklarla birlikte

Bu manzara karşısında İsrail’in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin’in yanında durmak için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu organizasyonuyla Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor. Katılımcı STK’ların çağrısı üzerine aileler ve çocukların da oyuncaklarıyla birlikte katılacakları yürüyüş ikindi namazı sonrasında Beyazıt meydanından başlayacak. Ayasofya’ya kadar yürüyen topluluk burada akşam namazını eda ettikten sonra Filistinli kardeşleri ve tüm şehitlerimiz için dualar edecek.

Dünyaya mesaj

Beyazıt meydanında yapılacak basın açıklamasında ise Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara seslenerek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını derhal durdurması istenecek. Acil insani yardım koridorunun açılması, yardımların hızlı bir şekilde tüm dünya ülkeleri katılımıyla iletilmesi,

nihayetinde ise başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması talepleri yinelenecek.







