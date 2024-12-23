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Milli judocu Emre’ye son veda

Milli judocu Emre’ye son veda

04:0023/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı.
Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı.

Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı antrenman yaparken düşen çığda ağır yaralanan 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti. Judo Genç Milli Takımı sporcusu Yazgan son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum’da düşen çığın altında kalarak vefat eden Judo Genç Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan (16) son yolculuğuna uğurlandı. Olay, önceki gün Palandöken Kayak Merkezi’ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü. Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TRABZON'A DEFNEDİLECEK

Genç judocunun cenazesi, kazanın yaşandığı gün uçakla İstanbul’a gönderildi. Cenaze buradan kara yolu ile Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki babaevine getirildi. Yazgan için dün ilçedeki İlyasbey Camii’ne cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, baba Fatih ve ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra devlet erkanı katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon’a gönderildi.



#Çığ
#Erzurum
#Palandöken Dağı

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