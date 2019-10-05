Milli Ordu 50 bin askerle harekata hazır

Suriye'de Türkiye'nin desteğiyle aynı anda Esed rejimi, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleri karşısında mücadele eden ve dağınık vaziyette bulunan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tek çatı altında birleşti. Daha önceden 'Milli Ordu' ve 'Ulusal Kurtuluş Cephesi' adı altında birleşen gruplar yeni düzenleme sonrası 'Ceyşül Vatani' yani 'Milli Ordu' adı altında birleşti ve Suriye Geçici Hükümeti de Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bu birleşme sayesinde düzenli orduya geçiş yapan ve 50 bin askeri bulunan Milli Ordu'nun ilk hedefi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı askeri harekâtta PKK'lı teröristleri temizlemek.

TEK MERKEZDEN HAREKAT

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile beraberindeki Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris, ÖSO gruplarının komutanları ile birlikte Şanlıurfa'da basın toplantısı düzenleyerek Milli Ordu'nun oluşturulduğunu ilan etti. Esed rejimi ve terör örgütlerine karşı dağınık gruplar halinde mücadele eden ÖSO gruplarının bundan böyle tek çatı altında toplanarak düzenli ordu haline geldiğini duyuran Mustafa, Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında görev yapan Milli Ordu ve İdlib-Hama bölgesindeki grupların oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin tek çatı altında birleşerek Savunma Bakanlığına bağlı hareket edeceğini söyledi.

OMUZ OMUZA ÇARPIŞTIK

Abdurrahman Mustafa, Milli Ordu'nun Suriye topraklarını her türlü zulüm ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabasını sürdüreceğini kaydederken, en önemli ilkelerinin ülkenin tamamını özgürleştirmek ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Mustafa, "İdlib, Hama ve kırsal ile sahil bölgeleri başta olmak üzere vatan topraklarını savunmak ve işgal edilmiş her karış vatan toprağını esas sahipleri olan Suriye halkına geri vermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'nda Özgür Suriye Ordusu Türk askeriyle omuz omuza çarpışmıştır. Herkesin bildiği üzere Fırat'ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen, bu zulmü ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

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Fırat’a hazırız

50 bin askerden oluşan yeni ordunun Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtına destek olacağını ifade eden Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, üstlendikleri sorumluluğun gereğini yerine getireceklerini söyledi. Kendilerine her zaman destek olan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Mustafa, "Türkiye bize olan desteğini sürdürdüğü müddetçe üzerimize düşeni her zaman yapacağız" şeklinde konuştu. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selim İdris ile ÖSO gruplarının komutanları da yeni oluşumla düzenli orduya geçiş yapacaklarını ve Suriye'nin özgürleşmesi için çabalayacaklarını kaydetti. İdris ve diğer komutanlar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi için Türkiye'nin yapacağı harekâta da katılmayı ve bölgeyi güvenli hale getirerek oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandıracaklarını dile getirdi. İdris şunları söyledi:

NİZAMÎ ORDU KRİTERİ

"Suriye'nin güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı büyük mücadele vereceğiz; başta PYD/PKK terör örgütü var. Çünkü bu ordumuzun ana hedefi tüm tehditlere karşı mücadele etmektir. 50 bin askerle büyük bir nizami ordu olacağız. Artık dağınık halde bulunan ÖSO grupları yok, Milli Ordu var; uluslararası orduların kriterlerini kullanacağız. ÖSO grupları dağınıkken karışık bir durum sözkonusuydu. Şimdi artık ciddi bir intikal gücümüz olacak. Düzenli orduya geçerek Suriyeliler için güven sağladık. Artık PYD/PKK'ya karşı güvenli bölge oluşturabileceğiz."