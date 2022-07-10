Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat sinyali

Sınır hattındaki denetlemeler bayramda da aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hakkari Yüksekova'ya bağlı Dağlıca’daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yapan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlık gerektiren operasyonları başarıyla yerine getiren birlikleri tebrik etti.

Suriye’de görevli Mehmetçiknher an harekata hazır.

TACİZ SALDIRILARI SON DÖNEM ARTTI

Suriye’nin kuzeyinde artan saldırılara dikkat çeken Akar, “Özellikle Münbiç ve Tel Rıfat'tan bazı tacizler başladı. Bu terörist hedeflere tereddütsüz olarak her müdahaleyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılması gereken ne varsa yapmayı sürdüreceğiz. Terörle mücadele artan azim ve kararlılıkla devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yılbaşından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, güvenlik güçlerinin de bayramını kutladı.

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GÜNDEM Bakan Akar'dan 'yeni harekat' mesajı: Kimse karşımıza çıkmasın hedefimiz teröristler