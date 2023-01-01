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Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı anlara ilişkin video paylaştı.
13:05 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara, deniz ve havadaki büyük gücü ile adeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO'ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye demek; güçlü NATO, güçlü ittifak demektir." ifadelerine yer verildi.




MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu
MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı. MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı. Mehmetçiğin, Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda, 'Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda da 'Onlar ki vatan uğruna 'Ben de varım' diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır.' ifadeleri yer aldı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#NATO
#video
#paylaşım
1 saat önce
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Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı
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