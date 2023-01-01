Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı. MSB'nin sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan video paylaşıldı. Mehmetçiğin, Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda, 'Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun.' ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda da 'Onlar ki vatan uğruna 'Ben de varım' diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır.' ifadeleri yer aldı.