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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'teröristleri bekleyen kaçınılmaz son' mesajı: Irak ve Suriye'de 19'u daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Operasyon sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada 'Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar' denildi.

11:40 - 23/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 12:22 - 23/04/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadesi kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.


Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!




#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#PKK
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