Milliyetçilik ilkesi aklına şimdi geldi

Kemal Kılıçdaroğlu.
İkinci tur öncesi artırdığı milliyetçilik söylemine bahane olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 okumuzdan birisi zaten milliyetçilik” savunmasını getirdi.
Habertürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesinde HDP ile kurduğu örtülü ittifakı örtbas etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 6 ilkesinden birisinin de milliyetçilik olduğunu anımsatarak, “Altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik” dedi. 14 Mayıs akşamı Twitter hesabından “Öndeyiz” paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, bu yalanına da “Bize büyük kentlerden bilgi akıyordu” kılıfını buldu. CHP'nin seçim sistemine ilişkin de de konuşan Kılıçdaroğlu, “Gecikmeler oldu. Bilgiyi yüklemede gecikmeler oldu. O gecikmelerin getirdiği sıkıntılar çıktı. Biz sisteme dışarıdan müdahaleyi de dikkate alarak arkadaşlar, tümüyle dışarıya kapatıldı, hiçbir yere uç verilmedi” dedi.