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Milliyetçilik ilkesi aklına şimdi geldi

Habertürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesinde HDP ile kurduğu örtülü ittifakı örtbas etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 6 ilkesinden birisinin de milliyetçilik olduğunu anımsatarak, “Altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik” dedi.

Haber Merkezi
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

İkinci tur öncesi artırdığı milliyetçilik söylemine bahane olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 okumuzdan birisi zaten milliyetçilik” savunmasını getirdi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesinde HDP ile kurduğu örtülü ittifakı örtbas etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 6 ilkesinden birisinin de milliyetçilik olduğunu anımsatarak, “Altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik” dedi. 14 Mayıs akşamı Twitter hesabından “Öndeyiz” paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, bu yalanına da “Bize büyük kentlerden bilgi akıyordu” kılıfını buldu. CHP'nin seçim sistemine ilişkin de de konuşan Kılıçdaroğlu, “Gecikmeler oldu. Bilgiyi yüklemede gecikmeler oldu. O gecikmelerin getirdiği sıkıntılar çıktı. Biz sisteme dışarıdan müdahaleyi de dikkate alarak arkadaşlar, tümüyle dışarıya kapatıldı, hiçbir yere uç verilmedi” dedi.


Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı
Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin ilçe başkanları ile Kadıköy'de bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine değinerek "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir." dedi. CHP'li Tekirdağ Belediyesinin de ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydeden Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar CHP ayakta kalabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar CHP ayakta kalabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli'' açıklamasında bulundu. 'koltuk paylaşımı yapıyorlar' diyen Erdoğan, ''Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı'' ifadelerini kullandı.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Milliyetçilik
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