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Milyonlar ödeyip almışlardı: Yerle bir olan 15 katlı binadan geriye sadece borç kaldı

Depremin vurduğu Hatay’da hasar gören 15 katlı bina dinamit kullanılarak yıkıldı. Daha yılı dolmadan yıkılan binanın sahiplerine, milyonlar verip aldıkları evlerinden geriye sadece borç kaldı.

09:31 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Hatay'daki depremde ağır hasar gören bina dinamitle patlatıldı.

Hatay'daki depremde ağır hasar gören bina dinamitle patlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı alan Hatay’da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde de yıkım çalışmaları çerçevesinde Akasya Mahallesi’nde 15 katlı bina dinamit kullanılarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise dron kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibariyle vatandaşların yaşamaya başladığı ve asrın felaketinde ağır hasar alan binada dairelerin 2 milyon TL’den alıcı bulduğu öğrenildi.


“Depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemişlerdi”


Site yöneticisi İbrahim Korkmaz, binanın depreme dayanıklı olduğu söylenerek satıldığını belirterek, “Burası Antakya ilçesi Akasya Mahallesi, buralar yeni yerleşim yerleriydi. Buralar hep site adı altında satılan yerlerdi. Buradaki binaların çoğu 1 yıllık bilemedin 2 yıllıktı. Ben binaya 29 Nisan’da taşınmıştım, yani 7 ay gibi bir şey oturmuştum. Depreme dayanıklı her şeyin dört dörtlük olduğunu söylemişlerdi” dedi.


“Şu anki değeri 4 milyon, depremden önce 2 milyona satılmıştı”


Milyonlar verip ev satın aldıkları binanın depremde ağır hasar alacağını hayal bile edemediklerini ifade eden Korkmaz, yılı dolmadan yıkılan binadan geriye borç kaldığını belirterek, ”Biz de o güvence altında milyonlar verip almıştık. Şu anki değeri 4 milyon, depremden önce 2 milyona satılmıştı. Böyle olacağını hayal bile edemiyorduk, canımızı her şeyimizi buraya bağlamıştık. Saniye bile sürmedi yıkıldı. Hayatlar gitti burada, geriye kalan sadece borç oldu. Burada oturanların çoğu memur, herkese şu anda borç kaldı. Ben de kredi çekip aldım, bana da borç kaldı” şeklinde konuştu.


#Hatay
#Deprem
#Kahramanmaraş
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