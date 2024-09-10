Minik Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldığı iddialarına yalanlama

8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından Halk TV yayınında bir skandala daha imza atıldı. İslam düşmanlığını kusmak için zaman kollayan Halk TV, Narin'in Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolması üzerinden algı yapmaya kalktı. Canlı yayında "4 yaşındaki çocuk Kur'an öğrenebilir mi? Öğrense ne olur?" ifadesinin kullanıldığı Halk TV'ye tepki yağdı.