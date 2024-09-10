Minik Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldığı iddialarına yalanlama

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi.
Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.
Türkiye'yi yasa boğan vahşi cinayetle ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilirken, gözaltındaki baba Güran'ın serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
Ancak söz konusu iddia kısa süre yalanlanarak baba Güran'ın hala gözaltında olduğu bildirildi.