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Minik Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldığı iddialarına yalanlama

Diyarbakır'da minik Narin'in vahşice katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan baba Arif Güran serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü. Ancak iddialar yalanlanarak baba Güran'ın hala gözaltına olduğu bildirildi.

00:01 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 00:29 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakır'da kaybolan minik Narin'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.
Diyarbakır'da kaybolan minik Narin'in cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'yi yasa boğan vahşi cinayetle ilgili tüm gelişmeler yakından takip edilirken, gözaltındaki baba Güran'ın serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

Ancak söz konusu iddia kısa süre yalanlanarak baba Güran'ın hala gözaltında olduğu bildirildi.



#Narin Cinayeti
#Narin Güran
#Arif Güran
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