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Miras cinayetinde yeğenini öldürdü

Miras cinayetinde yeğenini öldürdü

23:203/05/2025, Cumartesi
G: 4/05/2025, Pazar
DHA
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Yeğenini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeğenini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de bir şahıs, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde miras nedeniyle aralarında husumet bulunan yeğeni Muhammet Aylas'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren amca K.A., tutuklandı. Muhammet Aylas ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acısu Mahallesi Ender Sokak üzerinde meydana geldi. Miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas 41 AVF 228 plakalı otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da 41 EB 668 plakalı aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu. K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Aylas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Amca tutuklandı, yeğen toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından Muhammet Aylas'ın cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Seyyide Aişe Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrası Muhammet Aylas, Acısu Yavuz Sultan Selim Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından K.A., Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.A., tutuklandı.



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