Miras hakkına iyi niyet engeli

Yargıtay, yerel mahkemenin evliliğin geçersiz sayılma kararını bozdu. Dava konusu olay, 27 Şubat 2006’da 21 yaş küçük bir kadınla evlenen B.K' nın ölümünden sonra gündeme geldi. B.K.’nın ailesi, bu evliliğin aceleyle ve habersiz şekilde yapıldığını, yakınlarının ciddi düzeyde demans hastası olduğunu ve evlilik iradesine sahip olmadığını belirterek iptal davası açtı. Dosyaya giren Adli Tıp raporları, B.K’nın evlilik tarihinde demans nedeniyle karar verme yetisini kaybettiğini, yani evlenme ehliyetinin bulunmadığını ortaya koydu. Yalova Aile Mahkemesi, bu tespitlere dayanarak evliliği “mutlak butlan” kapsamında geçersiz saydı. Ancak kadının iyi niyetli olup olmadığına dair iddia delil yetersizliği nedeniyle reddedildi. Her iki taraf da kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, evliliğin iptalini onadı. Kadının “iyi niyetli olmadığı” sonucuna vardı. Davalılar bu kez temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “kadının kötü niyetli olduğuna” dair somut bir delil olmadığı kararına vardı. Kararda, evlilik geçersiz olsa bile “iyi niyetli” eşin mirastan pay alabileceği hatırlatıldı. Dosya incelenmek üzere yeniden Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.