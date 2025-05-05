Yargıtay Ceza Dairesi'nden 'Pınar Gültekin cinayetinde canavarca his yok' kararı

Kararda, sanık Avcı'ya verilen "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu, bozma gerekçesinin ise "sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi" olduğu belirtildi.