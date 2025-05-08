Miras tartışmasında babasını bıçaklayıp öldürdü

Kayseri'deki olay, saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta meydana geldi. Mahmut R. ile oğlu Ertuğrul R. arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mahmut R., oğlu Ertuğrul R. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.