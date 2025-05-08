Miras tartışmasında babasını bıçaklayıp öldürdü

Kayseri'de Ertuğrul R. (58), miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada babası Mahmut R.'yi (83) bıçaklayarak öldürdü.
Kayseri'deki olay, saat 10.00 sıralarında Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta meydana geldi. Mahmut R. ile oğlu Ertuğrul R. arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mahmut R., oğlu Ertuğrul R. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut R.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mahmut R.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ertuğrul R. polis merkezine götürüldü.