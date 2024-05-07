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Misliyle karşılık! Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

Seren Som
11:40 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
MSB
MSB

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."





#MSB
#Suriye
#PKK
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