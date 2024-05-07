Misliyle karşılık! Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
"Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Mayıs ayının da gelmesiyle sık sık kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nasıl, nereden öğrenilir?
Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan MSB kaynakları, "Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" dedi.