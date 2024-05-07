Misliyle karşılık! Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz

"Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik yerleri sorgulama ekranı, Mayıs ayının da gelmesiyle sık sık kontrol ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nasıl, nereden öğrenilir?