MİT Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı

18:488/10/2025, Çarşamba
AA
Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail gizli servisi Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail gizli servisi Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT geçen hafta düzenlediği "Metron Faaliyeti" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin de sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı.

Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca, Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.





