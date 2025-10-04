İki Mossad casusu yakalandı

MİT, İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip’i İstanbul’da yakaladı. 4 bin dolar karşılığında Türkiye’de yaşayan Filistinlileri takip eden Çiçek’in bu anları da anbean görüntülendi. Avukat Dip ise illegal sorgu sistemi “panel” üzerinden elde ettiği bilgileri casuslara satıyordu.
İsrail gizli servisine bilgi satan 2 zanlı yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.
FİLİSTİNLİYİ TAKİP ETMİŞ
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" kurdu. Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu belirlendi. Rasheed, Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti.
BAĞLANTISI DEŞİFRE EDİLDİ
Bu iş kapsamında Rasheed, Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı. Çiçek, Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesiyle 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yapan Çiçek, Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta Çiçek'le irtibatı sonlandırdı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen Çiçek’in, İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle 19 yıl hüküm alarak tutuklanan Musa Kuş ile çalışmalar yürüttüğü belirlendi.
veri satan avukata gözaltı
- MİT, Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip’i de İstanbul'da yakaladı. Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi. Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca Dip'in, Serkan Çiçek ve Musa Kuş ile bağlantılı olduğu, yaptığı işler için alışveriş yaptığı öğrenildi.