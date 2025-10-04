İki Mossad casusu yakalandı

MİT, Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip’i de İstanbul'da yakaladı. Dip'in, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olduğu, oluşturduğu illegal sorgu sistemi üzerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi. Dip'in çalıştığı dedektiflerin ise aldıkları bilgileri Mossad'a teklif ettiği, casusluk faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca Dip'in, Serkan Çiçek ve Musa Kuş ile bağlantılı olduğu, yaptığı işler için alışveriş yaptığı öğrenildi.