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ANKARA

MİT PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
MİT PKK/YPGnin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaşı etkisiz hale getirdi
PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El-Arap bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

Sözde Kobani Eyaleti Genel Sorumlusu

Hasan Demirtaş 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adı ile biliniyordu.

MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.

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Sözde Kobani sorumlusu Hasan Demirtaş'ı etkisiz hale getirdi.

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