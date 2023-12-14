|
Gündem

MİT PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

10:47 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 11:22 - 14/12/2023 Thursday
AA
Öldürülen terörist Sebahat Ormanlı
Öldürülen terörist Sebahat Ormanlı

MİT, Türkiye’deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.

Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)’nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı’nın Kuzey Irak’ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Büyük şehirlerde eylem talimatı veriyordu

Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye’de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.

MİT tarafından, “Terör Arananlar Listesi”nde Yeşil Kategori’de yer alan Sebahat Ormanlı’nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı Kimdir?

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi’de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı.

Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye’ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu oldu.

Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye’de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.

#MİT
#Sebahat Ormanlı
#SİHA
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
NASA'dan Geminid meteor yağmuru açıklaması! Türkiye'den görülebilecek mi?