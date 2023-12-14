MİT PKK/KCK'nin sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye’deki büyük şehirlerde kundaklama eylemleri yapılması amacıyla çalışma yürüten teröristi, intikal halindeyken etkisiz hale getirdi.
Kadın Gençlik Topluluğu (KJCK)’nun 18 üyesinden biri olan sözde sorumlulardan Sebahat Ormanlı’nın Kuzey Irak’ta faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Büyük şehirlerde eylem talimatı veriyordu
Mizgin Guyi kod adlı Sebahat Ormanlı, Türkiye’de orman yangınları çıkarılması ile şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Kadın Gençlik Topluluğu üyelerine talimatlar veriyordu.
MİT tarafından, “Terör Arananlar Listesi”nde Yeşil Kategori’de yer alan Sebahat Ormanlı’nın, etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.
Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı Kimdir?
Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2011 yılında Şırnak Silopi’de PKK/KCK Gençlik Yapılanması sözcülüğü yaptı. 2012 yılında ise örgütün kırsal kadrolara katıldı.
Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra örgütün sözde cezaevi soruşturma komisyonlarında faaliyet yürüten Ormanlı Suriye’ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu oldu.
Mizgin Guyi kod Sebahat Ormanlı 2022 yılından itibaren Irak/Süleymaniye’de PKK/KCK Kadın Gençlik (KJCK) Üst Yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttü.