MİT Suriye’nin kuzeyinde vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) sınır ötesinde bir nokta operasyon daha. MLKP’nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı listede aranan “Yılmaz Behrareş” kod adlı Osman Nuri Ocaklı, Suriye’de etkisiz hale getirildi. 2000 yılından itibaren MLKP’nin Türkiye’deki silahlı aparatı FESK’in sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terör örgütü PKK ile yakın ilişki içinde bulunan Ocaklı, 2014 yılında Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, 2015 yılında ise Suriye’nin Rasulayn bölgesine geçerek terör faaliyetlerine devam etti. 2018’den itibaren Türkiye-Suriye arasındaki illegal geçişlerden sorumlu olan Ocaklı, sözde eski MLKP Suriye sorumlusu “Baran” kod adlı Bayram Namaz’ın “sağ kolu ve örgütün Suriye’deki üçüncü adamı” konumuna geldi. 2019’da Namaz’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından MLKP’nin sözde Suriye sorumlusu Zeki Gürbüz’ün yardımcısı olan Ocaklı, geçen yıldan bu yana Ayn ey-Arab (Kobani) bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.

Geçmişte MLKP adına Türkiye’de çok sayıda eylemin talimatını veren ve geçtiğimiz yıl Bursa’da cezaevi servis aracına düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden Ocaklı, MİT’in hedef listesine alındı. PKK/KCK mensupları ile Suriye ve Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Ocaklı, MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlendi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan MLKP’li elebaşı titizlikle yürütülen operasyon kapsamında Ayn ey-Arab’da (Kobani) etkisiz hale getirildi. MLKP’nin Suriye’deki sözde üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023’te etkisiz hale getirilen “Ahmet Şoreş” kod adlı Zeki Gürbüz’den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden biri olan Ocaklı’nın ölümü, örgüte büyük darbe vurdu.