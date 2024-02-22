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MİT tek tek avlıyor! Suriye'de nokta atış: PKK'nın sözde sorumlularından Murat Ateş etkisiz

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Seren Som
Seren Som
09:59 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:22 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
PKK'nın sözde sorumlularından terörist Murat Ateş Suriye'de öldürüldü.
PKK'nın sözde sorumlularından terörist Murat Ateş Suriye'de öldürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in görevlendirdiği özel ekibin uzun süredir yakın takibinde olan terörist "Renas Amed" kod adlı Murat Ateş'in etkisiz hale getirilmesi için hassas saha çalışması yürütüldü.





Terörist Ateş, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.




Terör örgütü PKK'ya 2014'te Avrupa'dan katılan terörist Ateş, 2014-2016 yılları arasında Irak'ın Kandil, Avaşin ve Gara bölgeleri ile Suriye'de silahlı faaliyet yürüttü.



Terörist Ateş, örgütün illegal para trafiğini yöneten teröristler arasında yer alıyordu.




#MİT
#PKK
#Suriye
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