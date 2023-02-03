MİT’in 110 yıllık arşivi açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı arşivini açıyor. O arşivden bazı belgeler araştırmacılara açılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşuna da onay veren teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre Milli İstihbarat Akademisi, Yüksek Öğretim Kurumu statüsünde olacak ve istihbarat milli güvenlik alanında lisansüstü eğitim verip bilimsel araştırma ve yayın yapacak.