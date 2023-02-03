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MİT’in 110 yıllık arşivi açılıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı arşivini açıyor. Arşivden bazı belgeler araştırmacılara açılacak. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi de kurulacak. İlgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

22:42 . 3/02/2023 Cuma
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Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat Teşkilatı arşivini açıyor. O arşivden bazı belgeler araştırmacılara açılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşuna da onay veren teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre Milli İstihbarat Akademisi, Yüksek Öğretim Kurumu statüsünde olacak ve istihbarat milli güvenlik alanında lisansüstü eğitim verip bilimsel araştırma ve yayın yapacak.

Milli İstihbarat Akademisinin akademik ve idari teşkilatlanması, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, mit tarafından hazırlanan ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.




#Milli İstihbarat Teşkilatı
#Arşiv
#Ankara
15 dakika önce
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MİT’in 110 yıllık arşivi açılıyor
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