İşte MİT'in yeni hizmet binası

MİT'in yeni binası İstanbul'da hizmete açıldı. Maslak'ta açılışı yapılan bina giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde bulunuyor.

GÜNDEM Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edildi. Teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

AA MİT'in yeni binası İstanbul'da hizmete açıldı.

Ankara'daki 'KALE'ye benzer şekilde inşa edildi

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı.

OYNAT 01:49 'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Etimesgut'ta yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili binada, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemler de bulunuyor. BiP'te paylaş

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Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

GÜNDEM MİT'in yeni hizmet binası 'KALE' açıldı

Öte yandan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA