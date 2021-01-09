Gündem MİTten büyük operasyon Eylem hazırlığındaki DEAŞlılar saklandıkları konteynerde yakalandı
ANKARA

MİT'ten büyük operasyon: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar saklandıkları konteynerde yakalandı

Terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen ve gizlendikleri metruk yapılarda yakın takibe alınan M.E.H ve M.H, Ankara'da MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar saklandıkları konteynerde yakalandı ​
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar saklandıkları konteynerde yakalandı ​

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. İhbarı değerlendiren ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

İzlerini kaybettirdiklerini düşündüler

Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı. İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.

MİT ve Ankara Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 24'ü Irak, biri Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEM
MİT ve Ankara Emniyeti'nden DEAŞ'a operasyon: 24'ü Irak, biri Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları konteynerde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı
GÜNDEM
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Abone Ol Google News
Şekerim vardeyip serbest kaldı

'Şekerim' var
deyip serbest kaldı

Kaldırımda duran çocuğa çarpıp ağır yaraladı.
WhatsApptan çifte standart

WhatsApp'tan çifte standart

​Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor.
Beklenen yağış başladı

Beklenen yağış başladı

​İstanbul'da hava sıcaklığı düştü, sağanak etkili oluyor

Önü 2012<br>arkası 2010 model

Önü 2012
arkası 2010 model

Satın aldığı ​ikinci el araçta hayatının şoku yaşadı.

​Türksat 5A bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.

En çok<br>satan 10 marka

En çok
satan 10 marka

​2020'nin ikinci el araç satış rakamları belli oldu.

Şiddet, tehdit, işkence, istismar...

Şiddet, tehdit, işkence, istismar...

Kocasını öldürüp kelepçeli bulunan kadından kan donduran ifade.

Pes dedirten savunma

Pes dedirten savunma

​Cezadan kurtulmak için 'benim eniştem savcı' dedi.

'Al şu cıvatayı<br>sık desen...'

'Al şu cıvatayı
sık desen...'

​Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e cevap.
Polise<br>zor anlar yaşattı

Polise
zor anlar yaşattı

Ben aşk acısı çekiyorum siz nasıl davranıyorsunuz..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.