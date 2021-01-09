MİT'ten büyük operasyon: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar saklandıkları konteynerde yakalandı

Hayat

Pandemi doğaya yönlendirdi: İnsanların yüzde 26’sı ilk defa parka gitti

Kovid-19 pandemisi nedeniyle şehir merkezlerinde yaşayan insanlar, kendilerini doğaya bıraktı. Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, Kovid-19 pandemisinin ilk aylarında parkları ziyaret eden insanların yüzde 26’sının önceki yıla göre doğayı nadiren veya hiç ziyaret etmediğini ortaya çıkardı. Özellikle kadınlar ve pandemide işini kaybedenler doğada vakit geçirirken nefes almak, egzersiz yapmak ve huzur bulmak başlıca dış mekan aktiviteleri arasında yer aldı.