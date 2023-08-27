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MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Irak-Suriye kurye sorumlusu "Doğan" kod adlı Kadri Encu’yu düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin, Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağladığı belirlendi.

10:01 . 27/08/2023 Pazar
DHA
Teröristin Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağladığı belirlendi.

Teröristin Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, Zap, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağladığı belirlendi.

MİT, PKK/KCK'nın Irak-Suriye alanında sözde kurye sorumlusu 'Doğan' kod adlı Kadri Encu'yu, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.


MİT peşini bırakmadı

"Doğan" kod adlı terörist Kadri Encu'yu ilk defa Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldığı dönemde takibe alan MİT, yeni bir görev için bulunduğu bölgeden ayrılan Encu'nun peşini bırakmadı. MİT'in sahadaki ajanları, Kadri Encu'nun attığı adımları uzun soluklu bir çalışmayla izlemeye devam etti. MİT, teröristin son olarak Irak Gare'ye geçtiğini belirledi.



Terör gruplarının geçişlerini sağlıyordu

MİT ajanları, PKK/KCK'nın sözde Irak- Suriye kurye sorumlusu olarak faaliyet gösteren Encu'nun her adımını izlemeye başladı. Kadri Encu'nun Irak ve Suriye arasındaki terörist geçişleri ile silah-mühimmatların aktarılmasında rol aldığı tespit edildi. MİT'in yerdeki unsurları Irak'taki Pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek terörist grupların Gare, Zap, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerinin de Kadri Encu tarafından sağlandığını belirledi. Bunun üzerine MİT operasyon için hazırlıklara başladı.


MİT'TEN nefes kesen operasyon

MİT, Encu'yü adım adım takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT, hassas bir takiple Gare'de yeni bir eylem grubunun toplandığını belirledi. MİT'in yerdeki ajanları, Encu'nun eylem grubuyla toplantı yapacağını öğrendi. MİT operasyon için düğmeye bastı. Nefes kesen takip sonrası terörist diğer örgüt mensuplarıyla birlikte toplantı halindeyken etkisiz hale getirildi.


Elebaşı Duran Kalkan'ın korumalığını da yapmış

Kadri Encu, örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldı ve Irak Zap bölgesine geçerek, Türkiye'de eylem gerçekleştirmek üzere örgütsel eğitimler aldı. Daha sonra Irak'ın Haftanin bölgesine geçerek örgütün kurye çalışmalarında tecrübe edinen Encu, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptı. Ocak 2018'de sözde Irak-Suriye aktarım sorumlusu olarak Irak Gare alanına geçti. Kurye sorumluluğu dışında örgütün sözde dış ilişkiler biriminin çalışmalarında da yer aldı. Örgüt mensuplarının Irak içerisinde ve Irak-Suriye arasındaki aktarımlarını organize etti.


MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.


#MİT
#terör
#PKK
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