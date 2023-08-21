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Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi

İstanbul’un 10 ilçesinde gerçekleşen CHP kongrelerinde kazanan isimler belli oldu. Eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, 209 oy alarak CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi. Geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'nın hendek kalkışmasına destek olan Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için 'Kürdistan' ifadesini kullanmıştı. Otlu, güvenlik güçlerinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi 'faşizm' olarak tanımlamıştı.

10:49 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı iken terör örgütü PKK'nın hendek kalkışmasına destek olan Kenan Otlu, CHP Maltepe İlçe Başkanı oldu.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı iken terör örgütü PKK'nın hendek kalkışmasına destek olan Kenan Otlu, CHP Maltepe İlçe Başkanı oldu.

İstanbul'un Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde CHP'nin delege seçimleri yapıldı. Maltepe’de eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, 209 oy alırken Olcay Yılmaz 193 oyda kaldı.

CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçilen Kenan Otlu, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'ya destek olduğu açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Terörle mücadeleyi 'faşizm' olarak tanımlamıştı

Terör örgütü PKK'nın hendek kalkışmasına destek olan Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerinin mücadelesini
'faşizm'
olarak tanımlamıştı.

İç savaş çağrısı

Otlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bu iş ya mecliste yada sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar. Tarihe kara bir leke olarak düşecekler."
ifadelerini kullanarak iç savaş çağrısında bulunmuştu.



#Kenan Otlu
#Maltepe
#CHP
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