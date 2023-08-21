Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi

CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde partisine HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösteren delege "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı