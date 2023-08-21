Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı iken terör örgütü PKK'nın hendek kalkışmasına destek olan Kenan Otlu, CHP Maltepe İlçe Başkanı oldu.
İstanbul'un Bahçelievler, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Ümraniye, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Şişli ve Sultanbeyli ilçelerinde CHP'nin delege seçimleri yapıldı. Maltepe’de eski İl Gençlik Kolu Başkanı Kenan Otlu, 209 oy alırken Olcay Yılmaz 193 oyda kaldı.
CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçilen Kenan Otlu, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'ya destek olduğu açıklamalarıyla gündeme gelmişti.