MİT'ten nokta operasyon: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik paketlendi

Savaş ÇELİK, 2014 yılından itibaren Muş kırsalındaki PKK/KCK mensuplarına bağlı olarak işbirlikçilik faaliyeti yürütüp, eylemlerde aktif rol oynuyordu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’lı ÇELİK, 2015’te Binbaşı Arslan KULAKSIZ’ın şehit edilmesi eylemini planlayıp gerçekleştiren grup içerisinde yer alıyordu. Eylemin ardından Suriye alanına geçerek örgütsel faaliyetlerine orada devam etti.

Örgütsel faaliyetlerini Avrupa’da sürdürmesi için görevlendirilen Savaş ÇELİK, Avrupa’ya geçmenin yollarını arıyordu. MİT tarafından düzenlenen operasyon ile Avrupa’ya geçemeden yakalandı.

KANI YERDE KALMADI

27 Temmuz 2015’te Muş’un Malazgirt ilçesinde eşi ile birlikte aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan KULAKSIZ’ın ölümünün yıldönümüne birkaç gün kala eylemin son faili olan firari Savaş ÇELİK yakalandı.

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Saldırı ile ilgili 8’i tutuklu 12 sanık hakkında daha önce “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme”, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.