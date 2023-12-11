MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz

İşgalci İsrail'e tepki gösterilerini savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill, Siyonist lobi tarafından istifa ettirildi. ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda kampüsteki antisemitizm olaylarına ilişkin verdiği ifadenin ardından gelen eleştiriler ve baskılardan sonra istifa ettiği bildirildi. Kongre Üyesi Elise Stefanik, "Biri gitti, ikisi kaldı. Bu, ABD'nin en 'prestijli' kurumlarını tahrip eden antisemitizm çürümesine el atılmasının başlangıcı." dedi. Magill'in istifasının "yapılması gerekenin en azı" olduğunu savunan Stefanik, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) de benzer adımlar atmaya çağırdı.