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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

10:47 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:55 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim.
'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.



#Milli İstihbarat Teşkilatı
#MİT
#PKK
#Zeynep Sevim
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