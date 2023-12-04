MİT'ten nokta operasyon: terörist Bager Öndeş Suriye'de etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Güvenlik güçleri, örgüt mensupları tek tek tespit ederek etkisiz hale getiriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını hedef alıyor.

Bu kapsamda MİT'in saha ajanları son olarak Suriye'de harekete geçti. PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Bager Öndeş, 2013’te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil’de silahlı eğitim aldı. Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.