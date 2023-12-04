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MİT'ten nokta operasyon: terörist Bager Öndeş Suriye'de etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:53 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:15 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Terörist Bager Öndeş
Terörist Bager Öndeş

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.


Güvenlik güçleri, örgüt mensupları tek tek tespit ederek etkisiz hale getiriyor.


Sözde İHA sorumlusu öldürüldü


Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını hedef alıyor.


Bu kapsamda MİT'in saha ajanları son olarak Suriye'de harekete geçti. PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de etkisiz hale getirdi.


Akif Amed kod adlı Bager Öndeş kimdir?


Bager Öndeş, 2013’te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil’de silahlı eğitim aldı. Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.


Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan kayıtları bulunuyordu.




#MİT
#Bager Öndeş
#Suriye
38 dakika önce
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