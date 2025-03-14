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MİT'ten üç ilde nokta operasyon: İran'a bilgi sızdıran 5 casus yakalandı

MİT'ten üç ilde nokta operasyon: İran'a bilgi sızdıran 5 casus yakalandı

13:5414/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yapılan operasyonlar kapsamında şüphelilerden 3’ü İstanbul’da 2’si ise Mersin ve Antalya’da gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlar kapsamında şüphelilerden 3’ü İstanbul’da 2’si ise Mersin ve Antalya’da gözaltına alındı.

Türkiye'deki askeri üsler ve kritik bölgelerle yurt dışında bulunan önemli noktalara ilişkin bilgileri ele geçirerek İran istihbaratına aktardığı belirlenen 5 şüpheli, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.


Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.





#MİT
#İran
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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