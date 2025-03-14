MİT'ten üç ilde nokta operasyon: İran'a bilgi sızdıran 5 casus yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 şüphelinin "askeri ve siyasal casusluk" suçunu işlediği tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile irtibat kurduğu belirlenen şüphelilerin, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ve yurt dışındaki kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgileri ele geçirdikleri ve İran istihbaratına aktardıkları belirlendi.