Terör örgütü DHKP-C'den savcıya urganlı suikast planı: MİT'in takibinden kaçamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DHPK-C'nin Çağlayan Adliyesi'nde bir Cumhuriyet Savcısına yönelik suikast girişimini engelledi. Terörist Derya Taşkıran, yapılan operasyonla tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre MİT, DHKP-C terör örgütünün adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı.
Terörist takibe alındı
Yapılan çalışmaların ardından örgüt üyesi Derya Taşkıran’ın (37) Çağlayan adliyesinde eylem planladığı bilgisine ulaşıldı. Uzun süre takip edilen Derya Taşkıran, Çağlayan adliyesine geldi. Üzerinde silah bulunmayan örgüt üyesi, güvenlik noktasından geçtikten sonra müracaat savcılığına yöneldi.
Zabıt katibi yerine polis görevlendirildi
MİT tarafından Emniyet birimlerine bilgi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Derya Taşkıran’ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi. Polis memuru tarafından dinlenen örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu.
Hedefte aile suçları savcısı vardı
Kadın teröristin, yanında getirdiği urgan ile aile suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısının odasına girip savcıyı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Derya Taşkıran gözaltına alınınca da polise direnip slogan attı. İfadesi alınan örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.