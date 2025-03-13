Terör örgütü DHKP-C'den savcıya urganlı suikast planı: MİT'in takibinden kaçamadı

Sabah'ın haberine göre MİT, DHKP-C terör örgütünün adliyeler önünde nerelerde güvenlik zafiyeti olup olmadığına dair sürekli keşif çalışması yaptığı bilgisine ulaştı.

MİT tarafından Emniyet birimlerine bilgi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda ifade vermek istediğini belirten örgüt üyesini dinleyen görevliler, Derya Taşkıran’ın eylem arayışında olduğunu bildikleri için ifade işlemlerine zabıt katibi yerine sivil polis memuru görevlendirdi. Polis memuru tarafından dinlenen örgüt üyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının üzerinde yapılan aramada ise urgan bulundu.