DHKP-C’ye 23 milyonluk ihale: CHP'li belediyelere terör operasyonu

CHP’li Ataşehir, Maltepe, Şişli ve Sarıyer belediyelerine terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağladığı suçlamasıyla operasyon yapıldı. Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir’in de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. DHKP-C’ye 23 milyon TL aktarıldığı belirtiliyor.
Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen ve o dönem Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışanlara operasyon yapıldı. İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 32’si gözaltına alındı, Genç aranıyor.
GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturmada DHKP-C’ye nasıl finansal destek sağladığı ortaya çıktı. Buna göre, soruşturma etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin verdiği bilgiler üzerine başladı. Gizli tanık, İhtiyaç Komitesi’nde (İKOM) faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç isimli şüphelilerin, 2014-2016 tarihleri arasında 4 belediye ile görüşerek, örgüt için finansal destek talep ettiğini söyledi.
ŞİRKETİ ELE GEÇİRMİŞLER
Tanık, Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin DHKP-C’nin sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiğini anlattı. Ele geçirilen firmanın, aynı tarihlerde Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı belirlendi. Usulsüzlükler olan ihalede DHKP-C’ye aktarılan para miktarının 22 milyon 780 bin TL civarında olduğunu tespit etti.
ESKİ BAŞKAN MAĞDUR
Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık olarak ifadeye çağırıldı.
34 gözaltı
- Operasyonda İKOM içinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB’ye bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir de var. Özdemir, suç tarihinde Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı idi. Ayrıca suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalemi olan şu anda ise Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova isimli tekstil firmasının suç tarihindeki ortağı Ahmet Serdar Demirtaş da yer alıyor. Diğer şüphelileri arama işlemi devam ederken 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.
23 Nisan kıyafeti almışlar
- Soruşturmaya konu olan tarihlerde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in şüpheli olarak arandığı ve yapılan aramalarda bulanamadığı öğrenildi. Yeni Şafak’a konuşan Genç, “Sabah eve gelerek ifade vermem gerektiğini söylemişler. 2014 yılında bir ihale yapılmıştı. İstanbul dışından bize 23 Nisan çocukları gelirdi. Onlara kıyafet hediye ederdik, bu süreçle alakalı yapılan bir ihaleyi farklı addetmişler” diye konuştu. Genç, şu an İstanbul dışında olduğunu yakın zamanda dönerek ifade vereceğini söyledi.