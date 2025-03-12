DHKP-C’ye 23 milyonluk ihale: CHP'li belediyelere terör operasyonu

Operasyonda İKOM içinde faaliyet gösteren 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB’ye bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir de var. Özdemir, suç tarihinde Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı idi. Ayrıca suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkanı Özel Kalemi olan şu anda ise Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova isimli tekstil firmasının suç tarihindeki ortağı Ahmet Serdar Demirtaş da yer alıyor. Diğer şüphelileri arama işlemi devam ederken 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.