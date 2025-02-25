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Reyhanlı saldırısının son failiydi: MİT Temir Dükancı'yı sınır ötesi operasyonla yakaladı

Reyhanlı saldırısının son failiydi: MİT Temir Dükancı'yı sınır ötesi operasyonla yakaladı

10:0325/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Son fail de yakalandı
Son fail de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT, 2013 yılında Reyhanlı'da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı. Saldırının üç faili de MİT'in hedefinden kurtulamadı.

MİT adım adım izledi

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir DÜKANCI'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.


Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen DÜKANCI'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. DÜKANCI'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.


Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan DÜKANCI'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.


Sınır ötesi operasyon ile yakalandı

Reyhanlı saldırısının faillerinden DÜKANCI, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan DÜKANCI, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.


MİT, saldırının faillerinden Yusuf NAZİK'i 2018'de, Muhammed Dib KORALI'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.



#MİT
#operasyon
#Suriye

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