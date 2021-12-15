MİT ve TSK'dan ortak operasyon

Ekonomi

Bütçe kasım ayında 32 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi Kasım’da 32 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge ise 47 milyar 318 milyon 452 bin lira fazla verdi.