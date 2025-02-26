Reyhanlı’nın son failini MİT Suriye’de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı’yı Suriye'den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT’in saha ajanları, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı’nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.