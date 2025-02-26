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Reyhanlı’nın son failini MİT Suriye’de yakaladı

Reyhanlı’nın son failini MİT Suriye’de yakaladı

04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Temir Dükancı, Muhammed Dib Koralı, Temir Dükancı, Yusuf Nazik.
Temir Dükancı, Muhammed Dib Koralı, Temir Dükancı, Yusuf Nazik.

MİT, 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin öldüğü terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı’yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı. MİT, Reyhanlı faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı da geçen ay Suriye’de ele geçirilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının faillerinden Temir Dükancı’yı Suriye'den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT’in saha ajanları, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı’nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı’nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda Lübnan’a kaçmayı planladığını öğrenildi. Dükancı’nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığı’nın “Terörden Arananlar Listesinde” turuncu kategoride yer alan Dükancı’nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

SINIRDA OPERASYON

Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı da Ocak 2025’te yine Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.



#MİT
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#Operasyon

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