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İhbar üzerine operasyon yapan polisten at kesimine suçüstü

İhbar üzerine operasyon yapan polisten at kesimine suçüstü

19:3425/02/2025, Salı
DHA
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İzmir'de ramazan ayında piyasaya sürülmek üzere yapılan at kesimi yapanlar suçüstü yakalandı.
İzmir'de ramazan ayında piyasaya sürülmek üzere yapılan at kesimi yapanlar suçüstü yakalandı.

İzmir'de polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen dört kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana geldi. Polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu.

Etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmek istemişler

Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, etleri
ramazan ayı
öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.


#At Kesimi
#ramazan ayı
#İzmir

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