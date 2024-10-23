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Moloz yığınları arasında eğitim

Moloz yığınları arasında eğitim

04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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İsrail barbarlığının hayatı durma noktasına getirdiği Gazze’de, Filistinli öğrenciler, enkazın arasında kurulan sınıfta eğitim görmeye çalışıyor.

Açık havada verilen derslerde yere oturarak öğretmenlerini pür dikkat dinleyen öğrencilere, ders sonunda bir bardak su veriliyor.


AÇIK HAVADA SINIF KURULDU

Gazze’de yerinden edilen Filistinli öğrenciler, ailelerini, sevdiklerini ve yakınlarını kaybettikleri enkazın dibinde, İsrail saldırıları altında, açık havada kurulan bir sınıfta eğitimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Filistinli bir öğretmen, terk edilmiş ve İsrail saldırılarında enkaza dönüşmüş bir evin demir tellerine astığı tahta ile onlarca öğrenciye hayatın normalleşeceğine dair umut aşılıyor.


GÜN SONUNDA BİR BARDAK SU

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta kurulan açık hava sınıfına gelen öğrenciler, yere oturarak dersi dinliyor. Zor şartlar altında gerçekleştirilen derslerin sonunda öğrencilere plastik torbalarda su dağıtılıyor. Yaşanan onca acıya ve zulme rağmen Filistinli çocukların dersler sırasında duyduğu heyecan ise yürekleri ısıtıyor.



Oxford Üniversitesi yönetimine Gazze tokadı: Dürüst değilsiniz

Oxford Üniversitesi'nden bir öğrenci, rektör yardımcısı Louise Richardson'un mezuniyet konuşmasını bölerek üniversitenin İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapılan soykırıma karşı tepki gösteren ve üniversite kampüslerinde eylem yapan Oxford Üniversitesi öğrencilere, okul yönetimi tarafından disiplin cezası ve okuldan uzaklaştırma cezası verilmişti. Gazze'de ateşkes talebiyle öğrencilerin rektörlük binasında başlattığı oturma eylemine müdahale eden polis 16 öğrenciyi gözaltına almıştı. Oxford öğrencileri üniversite yönetiminin engellemelerine ve akademik kariyerlerinin yakılma tehdidine rağmen Gazze'yi savunmaktan vazgeçmiyor.


#gazze
#İsrail
#orta doğu

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