Moloz yığınları arasında eğitim

Oxford Üniversitesi'nden bir öğrenci, rektör yardımcısı Louise Richardson'un mezuniyet konuşmasını bölerek üniversitenin İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yapılan soykırıma karşı tepki gösteren ve üniversite kampüslerinde eylem yapan Oxford Üniversitesi öğrencilere, okul yönetimi tarafından disiplin cezası ve okuldan uzaklaştırma cezası verilmişti. Gazze'de ateşkes talebiyle öğrencilerin rektörlük binasında başlattığı oturma eylemine müdahale eden polis 16 öğrenciyi gözaltına almıştı. Oxford öğrencileri üniversite yönetiminin engellemelerine ve akademik kariyerlerinin yakılma tehdidine rağmen Gazze'yi savunmaktan vazgeçmiyor.