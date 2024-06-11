Moskova’da Şoygu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi" ifadesi kullanıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.