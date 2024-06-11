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Moskova’da Şoygu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, BRICS+ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Moskova'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye, Gazze’deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.

04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:23 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Fidan, Şoygu ile Suriye ve Gazze’yi görüştü.
Bakan Fidan, Şoygu ile Suriye ve Gazze’yi görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Fidan, Moskova'da Ahıska Türklerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

BARIŞ MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi" ifadesi kullanıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.



#Diplomasi
#Hakan Fidan
#Rusya
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